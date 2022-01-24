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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 января Обнародован прогноз погоды на 25 января.
Экология
24 января 2022 г. 13:17
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 января

Обнародован прогноз погоды на 25 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 6-8°, в Баку ночью - 1-3° тепла, днем - 6-8°. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Лишь ночью и утром местами ожидаются осадки и туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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