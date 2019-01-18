Обнародован прогноз погоды на 20 января

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на 20 января.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова сообщила Report, что 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

По ее словам, утром в некоторых местах ожидается слабый туман: "Северо-западный ветер перейдет днем в юго-восточный ветер. Температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 5-8 градусов тепла".

Г.Мамедова отметила, что 20 января в районах осадков в основном не ожидается: "Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в горных территориях ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла".

Отметим, что 20 января в Азербайджане отмечается как День всенародной скорби.