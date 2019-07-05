Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в воскресные дни на Большом и Малом Кавказе ожидаются переменные осадки.

Будет преобладать западный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 28-33, в горных районах 15-20 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 30-35, в горных районах 23-28 градусов тепла.

В низменных районах ожидаются переменные осадки, 8 июля осадки в основном не ожидаются. Скорость западного ветра временами усилится. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В Нахчыванской АР ночью и вечером возможны дожди. Будет преобладать западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 31-36 градусов тепла.

В ближайшие два дня в Баку будет ветрено, осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха составит 27-32 градуса тепла.