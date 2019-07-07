Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков, ожидается умеренный северный ветер.

Как передаёт Report со ссылкой на Национальный центр гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 20-23 градуса тепла, днём - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23 градуса тепла, днём - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба ниже нормы. Относительная влажность - ночью 60-70%, днём - 45-50%.

На абшеронских пляжах будет дуть умеренный северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя. Загульба) составит 22-23 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако днём в некоторых северных и западных районах ожидаются гроза и дождь, в отдельных местах переходящий в ливни. Есть вероятность выпадения града.

Восточный ветер в отдельных местах иногда будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов тепла, днём - 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17 градусов тепла, днём - 20-25 градусов тепла.