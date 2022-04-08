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Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"

Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема" Казахстанский активист Азамат Сарсенбаев из Актау поделился видео обмелевшего Каспийского моря. Он отметил, что жители ежегодно наблюдают, «как на глазах мелеет Каспий».
Экология
8 апреля 2022 г. 17:12
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема

Казахстанский активист Азамат Сарсенбаев из Актау поделился видео обмелевшего Каспийского моря. Он отметил, что жители ежегодно наблюдают, «как на глазах мелеет Каспий».

Как сообщает Report, публикацию Сарсенбаев разместил на своей странице в Instagram.

"C тяжелым сердцем прошелся по некогда дну нашего Каспийского моря…Помню, как в детстве боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут можно уже пешком пройтись на 200 метров по голому камню, который когда-то был глубоко под водой. Каждый год мы с тревогой наблюдаем, как на глазах мелеет наш Каспий. И это страшно, – написал активист.

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