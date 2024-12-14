О нас

Нигяр Арпадараи: Одно из главных целей климатических мероприятий - привлечение частного сектора в эту сферу

Нигяр Арпадараи: Одно из главных целей климатических мероприятий - привлечение частного сектора в эту сферу Привлечение частного сектора в сферу борьбы с изменением климата являлось одной из главных целей климатических мероприятий.
Экология
14 декабря 2024 г. 11:20
Нигяр Арпадараи: Одно из главных целей климатических мероприятий - привлечение частного сектора в эту сферу

Привлечение частного сектора в сферу борьбы с изменением климата являлось одной из главных целей климатических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Саммите промышленной безопасности в Баку.

Она подчеркнула, что проведение такого значимого мероприятия, как COP29, в Азербайджане стало свидетельством доверия, оказанного стране.

"Борьба с изменением климата - это задача, которая касается каждого. В рамках председательства на COP29 мы выдвинули 14 инициатив, охватывающих все ключевые сферы. Одной из приоритетных задач было привлечение частного сектора Азербайджана. Для этого мы организовали Бакинскую климатическую неделю, где почувствовали значительный интерес со стороны бизнес-кругов.

Результатом этих усилий стало подписание декларации 11 компаниями, включая представителей логистики, технологической и других отраслей. Говоря о переходе к "зеленой экономике", мы должны учитывать все возможные риски", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: İqlimlə bağlı tədbirlərin əsas məqsədindən biri də bu sahəyə özəl sektoru cəlb etmək idi

Другие новости из категории

В Баку порывы ветра достигают 30 метров в секунду
В Баку порывы ветра достигают 30 метров в секунду
14 декабря 2024 г. 09:45
Высота снежного покрова в горных селах Нахчывана достигла 15 см
ФотоВысота снежного покрова в горных селах Нахчывана достигла 15 см
13 декабря 2024 г. 23:48
В Нахчыване из-за ветра объявлен оранжевый уровень погодной опасности
В Нахчыване из-за ветра объявлен оранжевый уровень погодной опасности
13 декабря 2024 г. 21:55
Министерство обратилось к населению в связи с ожидаемым усилением ветра
Министерство обратилось к населению в связи с ожидаемым усилением ветра
13 декабря 2024 г. 17:25
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выпустила желтое и оранжевое предупреждения
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана выпустила желтое и оранжевое предупреждения
13 декабря 2024 г. 17:06
В субботу в Баку ожидается мокрый снег 
В субботу в Баку ожидается мокрый снег 
13 декабря 2024 г. 13:11
Названы причины задержки открытия сезона охоты в Азербайджане
Названы причины задержки открытия сезона охоты в Азербайджане
12 декабря 2024 г. 17:12
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
В некоторых регионах Азербайджана усилится ветер
12 декабря 2024 г. 17:09
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
12 декабря 2024 г. 16:43
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi