Нигяр Арпадараи: Одно из главных целей климатических мероприятий - привлечение частного сектора в эту сферу

Привлечение частного сектора в сферу борьбы с изменением климата являлось одной из главных целей климатических мероприятий.

Привлечение частного сектора в сферу борьбы с изменением климата являлось одной из главных целей климатических мероприятий.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Саммите промышленной безопасности в Баку.

Она подчеркнула, что проведение такого значимого мероприятия, как COP29, в Азербайджане стало свидетельством доверия, оказанного стране.

"Борьба с изменением климата - это задача, которая касается каждого. В рамках председательства на COP29 мы выдвинули 14 инициатив, охватывающих все ключевые сферы. Одной из приоритетных задач было привлечение частного сектора Азербайджана. Для этого мы организовали Бакинскую климатическую неделю, где почувствовали значительный интерес со стороны бизнес-кругов.

Результатом этих усилий стало подписание декларации 11 компаниями, включая представителей логистики, технологической и других отраслей. Говоря о переходе к "зеленой экономике", мы должны учитывать все возможные риски", - сказала она.