Названы причины экологических проблем, наблюдаемых в Каспийском море

"В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем".

"В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев.

"Наряду с антропогенными воздействиями, такими как истощение биоресурсов, загрязнение морской среды, проблемы природного происхождения - долгосрочное снижение уровня моря в результате климатических изменений - приводят к деградации морских экосистем. Колебание уровня Каспийского моря негативно сказывается на состоянии прибрежных зон и ряда отраслей экономики, связанных с морем", - отметил Р.Гаджиев.