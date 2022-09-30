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Названы причины экологических проблем, наблюдаемых в Каспийском море

Названы причины экологических проблем, наблюдаемых в Каспийском море "В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем".
Экология
30 сентября 2022 г. 14:50
Названы причины экологических проблем, наблюдаемых в Каспийском море

"В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев.

"Наряду с антропогенными воздействиями, такими как истощение биоресурсов, загрязнение морской среды, проблемы природного происхождения - долгосрочное снижение уровня моря в результате климатических изменений - приводят к деградации морских экосистем. Колебание уровня Каспийского моря негативно сказывается на состоянии прибрежных зон и ряда отраслей экономики, связанных с морем", - отметил Р.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində müşahidə edilən ekoloji problemlərin səbəbləri açıqlanıb

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