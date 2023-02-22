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Рагуб Мириев: На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидростанций

Рагуб Мириев: На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидростанций Начиная с 2021 года, на 10 реках на освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций. Эти станции функционируют с 2022 года.
Экология
22 февраля 2023 г. 18:14
Рагуб Мириев: На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидростанций

Начиная с 2021 года, на 10 реках на освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций. Эти станции функционируют с 2022 года.

Об этом командированному в Зангилан корреспонденту Report заявил начальник аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мириев.

По его словам, основное назначение этих станций – измерение расхода воды на реках, уровня и качества воды, ее температуры.

"Данные отправляются в наш Национальный департамент гидрометеорологии и анализируются там. Отметим, что все это станции нового типа, отвечающие современным стандартам. Наряду с автоматическими гидрологическими станциями здесь установлены радиоэкологические станции, которые передают данные об уровне радиации".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞöbə müdiri azad olunmuş ərazilərdə quraşdırılmış avtomat hidroloji stansiyaların fəaliyyəti barədə danışıb

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