Рагуб Мириев: На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидростанций

Начиная с 2021 года, на 10 реках на освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций. Эти станции функционируют с 2022 года.

Начиная с 2021 года, на 10 реках на освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций. Эти станции функционируют с 2022 года.

Об этом командированному в Зангилан корреспонденту Report заявил начальник аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Рагуб Мириев.

По его словам, основное назначение этих станций – измерение расхода воды на реках, уровня и качества воды, ее температуры.

"Данные отправляются в наш Национальный департамент гидрометеорологии и анализируются там. Отметим, что все это станции нового типа, отвечающие современным стандартам. Наряду с автоматическими гидрологическими станциями здесь установлены радиоэкологические станции, которые передают данные об уровне радиации".