Начальник управления: В этом году не зафиксировано экологических правонарушений со стороны SOCAR

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ За прошедший период 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не штрафовалась за какие-либо нарушения норм экологического законодательства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава экологического управления SOCAR Азер Алиев на мероприятии "Контроль за розливами нефти на море и на суше в Каспийском регионе" в Баку.

Он отметил, что SOCAR проводит постоянные экологические мониторинги: "Анализируются динамика, результаты прошлых лет, и в случае необходимости принимаются меры".