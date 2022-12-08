На землях лесного фонда в Азербайджане высажено свыше 670 тыс. деревьев

С начала сезона осенней посадки на землях лесного фонда Азербайджана высажено более 670 тысяч деревьев.

С начала сезона осенней посадки на землях лесного фонда Азербайджана высажено более 670 тысяч деревьев.

Об этом Report сообщил сотрудник Службы развития лесов Вахид Фарзалиев.

По его словам, сегодня сотрудниками Региональных центров лесного хозяйства на площади 21 га лесной площади Габалинского, Шамахинского, Бардинского, Шабранского, Сабирабадского районов с учетом климатических особенностей каждого региона высажено 20 000 саженцев деревьев и посеяно более 800 килограммов семян.

"С начала сезона на открытых и разреженных участках земель лесного фонда в соответствии с планом осенней посадки высажено более 670 тысяч различных видов деревьев и посеяно 46 тонн семян", - добавил В.Фарзалиев.