На Земле начались сильные магнитные бури
Экология
- 02 сентября, 2025
- 06:22
На Земле начались магнитные бури класса G2 и G3 из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты.
Как передает Report, об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в своем Telegram-канале.
Предполагается, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля земли будет увеличиваться.
"Основная зона полярных сияний будет сформирована, к сожалению, в скандинавских странах и в Канаде", - отметили астрофизики.
Последние новости
07:43
МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии от возможного ядерного реактораДругие страны
07:17
Фото
В Масазыре два человека погибли при пожаре в частном домеПроисшествия
06:37
Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартелиДругие страны
06:22
На Земле начались сильные магнитные буриЭкология
05:51
Бельгия заявила о готовности признать ПалестинуДругие страны
05:12
Фото
Видео
Оползень уничтожил целую деревню в Судане, погибли более тысячи человекДругие страны
04:43
Во Франции инициируют отставку МакронаДругие страны
04:05
СМИ: Во всем мире смартфоны подорожают из-за новых процессоровИКТ
03:38