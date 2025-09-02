На Земле начались сильные магнитные бури

На Земле начались магнитные бури класса G2 и G3 из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты.

Как передает Report, об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в своем Telegram-канале.

Предполагается, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля земли будет увеличиваться.

"Основная зона полярных сияний будет сформирована, к сожалению, в скандинавских странах и в Канаде", - отметили астрофизики.