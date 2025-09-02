    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    На Земле начались сильные магнитные бури

    Экология
    • 02 сентября, 2025
    • 06:22
    На Земле начались сильные магнитные бури

    На Земле начались магнитные бури класса G2 и G3 из-за проникновения облака солнечной плазмы в магнитное поле планеты.

    Как передает Report, об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в своем Telegram-канале.

    Предполагается, что в ближайшее время интенсивность возмущений магнитного поля земли будет увеличиваться.

    "Основная зона полярных сияний будет сформирована, к сожалению, в скандинавских странах и в Канаде", - отметили астрофизики.

    магнитная буря   Земля   Солнце  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Yerdə güclü geomaqnit qasırğaları başlayıb

    Последние новости

    07:43

    МАГАТЭ обнаружила следы урана в Сирии от возможного ядерного реактора

    Другие страны
    07:17
    Фото

    В Масазыре два человека погибли при пожаре в частном доме

    Происшествия
    06:37

    Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

    Другие страны
    06:22

    На Земле начались сильные магнитные бури

    Экология
    05:51

    Бельгия заявила о готовности признать Палестину

    Другие страны
    05:12
    Фото
    Видео

    Оползень уничтожил целую деревню в Судане, погибли более тысячи человек

    Другие страны
    04:43

    Во Франции инициируют отставку Макрона

    Другие страны
    04:05

    СМИ: Во всем мире смартфоны подорожают из-за новых процессоров

    ИКТ
    03:38

    Папуашвили: Ни одно обсуждение по Грузии не может состояться без его участия

    В регионе
    Лента новостей