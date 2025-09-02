Yerdə güclü geomaqnit qasırğaları başlayıb
Ekologiya
02 sentyabr, 2025
- 07:22
Yer kürəsində G2 və G3 sinifli maqnit fırtınaları başlayıb, bunun səbəbi günəş plazma buludunun planetin maqnit sahəsinə daxil olmasıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar İnstitutu öz teleqram kanalında məlumat yayıb.
Yaxın vaxtlarda yer kürəsinin maqnit sahəsindəki həyəcanların intensivliyinin artacağı ehtimal olunur.
"Təəssüf ki, əsas qütb parıltısı zonası Skandinaviya ölkələrində və Kanadada formalaşacaq", - deyə astrofiziklər qeyd ediblər.
