На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости
Экология
- 02 ноября, 2025
- 14:13
Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана снизится дальность видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, 3 ноября ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается снижение дальности видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.
