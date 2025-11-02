На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана снизится дальность видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, 3 ноября ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается снижение дальности видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.