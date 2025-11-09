Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    • 09 ноября, 2025
    • 16:30
    На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана снизится дальность видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, 10 ноября ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманной погодой ожидается снижение дальности видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.

    дальность видимости туман
    Sabah bəzi yollarda görmə məhdudlaşacaq

