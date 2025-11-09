Sabah bəzi yollarda görmə məhdudlaşacaq
- 09 noyabr, 2025
- 16:13
Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, noyabrın 10-da bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
