На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций

Три из этих станций будут размещены на реке Тертер

На реках, находящихся на территории Карабаха, планируется установить 13 современных автоматических гидрологических станций.

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказала директор Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что три из этих станций будут размещены на реке Тертер.

По словам У.Тагиевой, восстановительные работы позволят передавать для всех сфер экономики достоверную информацию в нужном формате и в соответствии с современными требованиями.