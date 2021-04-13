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На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций

На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций Три из этих станций будут размещены на реке Тертер
Экология
13 апреля 2021 г. 10:24
На реках Карабаха будут установлены 13 автоматических гидростанций
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На реках, находящихся на территории Карабаха, планируется установить 13 современных автоматических гидрологических станций.

Как передает Report, об этом в интервью Real TV сказала директор Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что три из этих станций будут размещены на реке Тертер.

По словам У.Тагиевой, восстановительные работы позволят передавать для всех сфер экономики достоверную информацию в нужном формате и в соответствии с современными требованиями.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın çaylarında 13 avtomat hidroloji stansiya quraşdırılacaq

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