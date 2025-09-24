На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведется работа для утилизации бытовых отходов.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО Təmiz Şəhər, член Рабочей группы по экологическим вопросам (РГЭВ) Сабит Зейниев на заседании РГЭВ.

Он отметил, что продолжаются работы по проектированию полигонов: "Проектно-сметная документация по Губадлинскому, Джебраильскому, Агдамскому, Физулинскому и Зангиланскому районам подготовлена и представлена в Государственный центр экологической экспертизы. Главное управление экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям уже дало положительное заключение на проектно-сметную документацию полигонов в вышеуказанных районах".

По его словам, документация по Лачынскому району не была представлена в Государственный центр экологической экспертизы, поскольку территория будущего полигона здесь будет выбрана заново.

По Кяльбаджарскому району, в связи с выбором новой территории, проектирование будет проводиться вместе с другими освобожденными после антитеррористической операции районами - Ходжалы, Ходжавенд и Агдере".