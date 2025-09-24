İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azad olunan ərazilərdə tullantıların idarəedilməsi ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıb

    Ekologiya
    • 24 sentyabr, 2025
    • 14:28
    Azad olunan ərazilərdə tullantıların idarəedilməsi ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıb

    Azad olunan ərazilərdə tullantıların idarəedilməsi ilə bağlı görüləcək işlər açıqlanıb.

    "Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə "Təmiz Şəhər" ASC-nin İdarə Heyətinin sədr müavini, Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupun üzvü Sabit Zeyniyev Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclasında məlumat verib.

    O qeyd edib ki, poliqonların layihələndirilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir:

    "Qubadlı, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli və Zangilan rayonları üzrə layihə smeta sənədləri hazırlanaraq Dövlət Ekoloji Ekspertiza Mərkəzinə təqdim edilib. Hazırda Füzuli, Zəngilan, Ağdam, Qubadlı və Cəbrayıl poliqonlarının layihə smeta sənədlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin Ekspertiza Baş İdarəsi müsbət rəy verib. Laçın rayonu üzrə poliqon ərazisi yenidən seçiləcəyi üçün Dövlət Ekoloji Ekspertiza Mərkəzinə təqdim edilməyib. Kəlbəcər rayonu üzrə yeni ərazi seçildiyi üçün layihələndirmə antiteror əməliyyatlarından sonra azad edilmiş digər Xocalı, Xocavənd və Ağdərə rayonları birlikdə aparılacaq".

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Son xəbərlər

    15:18

    Kəmaləddin Heydərov Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    15:15

    Gəncədə III MDB Oyunlarına dəstək məqsədi ilə şahmat yarışı keçiriləcək

    Digər
    15:13

    Azərbaycan şirkətlərinin Moldovaya investisiya qoyuluşu açıqlanıb

    Biznes
    15:07
    Foto

    İrandan Rusiyaya "kahı" yükü aparan avtomobildə 29 kiloqram narkotik aşkar edilib

    Biznes
    15:03

    Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcək

    Fərdi
    15:02

    Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücumu nəticəsində ölən və yaralananlar var

    Region
    14:58

    Ermənistanın İstintaq Komitəsi: İcma başçısının qətli ilə bağlı qisas versiyası nəzərdən keçirilir - YENİLƏNİB

    Region
    14:58

    Gürcüstan aralarında azərbaycanlı da olan 20 əcnəbini deportasiya edib

    Region
    14:56

    Bakıda Avropa Dilləri Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti