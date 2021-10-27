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На охрану окружающей среды в следующем году будет выделено 285 млн манатов

На охрану окружающей среды в следующем году будет выделено 285 млн манатов На охрану окружающей среды в госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрено выделить 285 828 108,0 манатов.
Экология
27 октября 2021 г. 11:26
На охрану окружающей среды в следующем году будет выделено 285 млн манатов

На охрану окружающей среды в госбюджете Азербайджана на следующий год предусмотрено выделить 285 828 108,0 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте госбюджета на 2022 год.

В проекте отмечено, что из этих средств 7 743 673 маната будут направлены на охрану биоразнообразия, на гидрометеорологические мероприятия - 10 966 058 манатов, на лесное хозяйство - 15 467 857 манатов, для сферы рыболовства и охоты - 1 443 272 маната, на очистку территорий, сбор и очистку сточных вод - 248 992 248 манатов, на охрану окружающей среды - 1 215 000 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to allocate AZN 285M for environmental protection next year
Версия на азербайджанском языке Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi üçün ayrılan vəsaitin məbləği məlum olub

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