На Каспии начался комплексный экологический мониторинг

"Научно-исследовательское судно, носящее имя национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, сегодня, 25 июля, вновь вышло в море для проведения очередного комплексного экологического мониторинга в Каспийском море".

"Научно-исследовательское судно, носящее имя национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, сегодня, 25 июля, вновь вышло в море для проведения очередного комплексного экологического мониторинга в Каспийском море".

Об этом Report сообщил руководитель экспедиционной группы, начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов.

Он отметил, что до 3 августа экспедиционная группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов и Национальной Академии Наук Азербайджана проведет комплексные исследования и мониторинг моря:

“В ходе мониторинга по 9 участкам будут проведены исследования проб воды, донных отложений, изучены и оценены запасы осетровых рыб, каспийских тюленей и других водных биологических ресурсов, а также будут проведены визуальные наблюдения с целью изучения миграции птиц".