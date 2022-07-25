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На Каспии начался комплексный экологический мониторинг

На Каспии начался комплексный экологический мониторинг "Научно-исследовательское судно, носящее имя национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, сегодня, 25 июля, вновь вышло в море для проведения очередного комплексного экологического мониторинга в Каспийском море".
Экология
25 июля 2022 г. 19:19
На Каспии начался комплексный экологический мониторинг

"Научно-исследовательское судно, носящее имя национального героя Азербайджана Алифа Гаджиева, сегодня, 25 июля, вновь вышло в море для проведения очередного комплексного экологического мониторинга в Каспийском море".

Об этом Report сообщил руководитель экспедиционной группы, начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов.

Он отметил, что до 3 августа экспедиционная группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов и Национальной Академии Наук Азербайджана проведет комплексные исследования и мониторинг моря:

“В ходе мониторинга по 9 участкам будут проведены исследования проб воды, донных отложений, изучены и оценены запасы осетровых рыб, каспийских тюленей и других водных биологических ресурсов, а также будут проведены визуальные наблюдения с целью изучения миграции птиц".

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