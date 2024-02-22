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На Европу и север Африки обрушилась зимняя засуха

На Европу и север Африки обрушилась зимняя засуха В январе и феврале 2024 года Средиземноморский регион поразила засуха, количество осадков на юге Европы и севере Африки оказалось ниже среднего.
Экология
22 февраля 2024 г. 05:30
На Европу и север Африки обрушилась зимняя засуха

В январе и феврале 2024 года Средиземноморский регион поразила засуха, количество осадков на юге Европы и севере Африки оказалось ниже среднего.

Как передает Report, об этом говорится в докладе на официальном сайте Европейской обсерватории засух (EDO).

Согласно отчету EDO, от нехватки влаги в южных регионах Европы пострадали чуть более 45% почв, а 2,8% земель достигли самого высокого уровня засушливости к 10 февраля.

Специалисты службы изучения изменений климата Евросоюза "Коперник" уточнили, что, согласно их данным, засушливые условия наблюдаются на четверти всей Европы и Северной Африки. Ситуация ухудшилась с конца января, но оказалась несколько лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда засуха охватила 31,3% средиземноморских территорий.

Особенно сильно от отсутствия осадков в этом году пострадал регион на западе Средиземноморья, включая юг Италии, Испанию, север Марокко, Алжир и Тунис.

Власти испанской Каталонии назвали засуху сильнейшей за столетие и ввели чрезвычайное положение после того, как уровень воды в каталонских резервуарах упал ниже отметки в 16%.

В EDO прогнозируют, что весна 2024 года окажется теплее обычного, что усугубит нехватку снега в горах, откуда берут подпитку некоторые реки.

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