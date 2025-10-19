В канале Самур-Абшерон утонул человек Происшествия

ХАМАС возложил на Израиль ответственность за нарушение перемирия Другие страны

Германия отзывает посла в Грузии для консультаций В регионе

В Нахчыване медведь напал на отца и сына Происшествия

Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей Экология

На дорогах Азербайджана снизится дальность видимости Экология

В Шамкире задержан подозреваемый в разбойном нападении Происшествия

Минэнерго: Газоснабжение в Казахстане не пострадало после аварии на Оренбургском ГПЗ В регионе