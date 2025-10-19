На дорогах Азербайджана снизится дальность видимости
Экология
- 19 октября, 2025
- 14:04
В ряде районов Азербайджана снизится дальность видимости на автодорогах.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что 20 октября в некоторых горных и предгорных районах из-за туманной погоды ожидается снижение видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.
