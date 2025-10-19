Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Экология
    • 19 октября, 2025
    • 14:04
    На дорогах Азербайджана снизится дальность видимости

    В ряде районов Азербайджана снизится дальность видимости на автодорогах.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Отмечается, что 20 октября в некоторых горных и предгорных районах из-за туманной погоды ожидается снижение видимости на автомагистралях до 500-1000 метров.

    дальность видимости дороги Азербайджан туман
    Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

