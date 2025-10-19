Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 19 oktyabr, 2025
- 13:51
Azərbaycanın avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, oktyabrın 20-də bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
