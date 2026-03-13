Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Мурат Курум призвал расширить инициативу по нулевым выбросам углерода

    Экология
    • 13 марта, 2026
    • 13:08
    Мурат Курум призвал расширить инициативу по нулевым выбросам углерода

    Инициатива по достижению нулевого уровня выбросов углерода должна быть расширена.

    Как сообщает Report, об этом министр экологии, градостроительства и изменения климата Турции, президент COP31 Мурад Курум заявил журналистам на полях Глобального Бакинского форума.

    По его словам, в рамках форума состоялись обсуждения с бывшими президентами конференций COP по вопросам усиления ранее принятых решений.

    Курум отметил, что одной из главных целей является формирование энергетической политики, позволяющей странам обеспечивать себя энергией самостоятельно.

    Министр подчеркнул важность развития возобновляемых источников энергии и обратил внимание на растущие климатические риски.

    "Острова Тихого океана находятся под угрозой затопления. Инициатива по сведению углеродных выбросов к нулю должна быть расширена. Мы будем вести наши обсуждения в направлении решения подобных проблем", - отметил Курум.

    Мурад Курум Глобальный Бакинский форум Нулевые выбросы углерода
    Murat Kurum: Karbon tullantılarının sıfıra endirilməsi təşəbbüsü genişləndirilməlidir
    Ты - Король

    Последние новости

    13:28

    В Общине Западного Азербайджана раскритиковали позицию ряда депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    13:28
    Фото

    В Сенегале при поддержке Азербайджана организован благотворительный ифтар

    Внешняя политика
    13:25

    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    Инфраструктура
    13:24

    В Азербайджане число камер видеонаблюдения превысило 18 тыс.

    Внутренняя политика
    13:24

    Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    13:22

    Азер Бадамов: В Гусаре должно быть обеспечено водоснабжение 11 тысяч жителей

    Инфраструктура
    13:22

    Ана Бирчалл: Азербайджан - ключевое звено Среднего коридора

    Инфраструктура
    13:18
    Фото

    В Зангилане обсуждают экологические требования к инфраструктурным проектам в Карабахе

    Внутренняя политика
    13:16
    Фото

    Байрамов обсудил сотрудничество с гендиректором Отделения ООН в Женеве

    Внешняя политика
    Лента новостей