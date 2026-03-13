Мурат Курум призвал расширить инициативу по нулевым выбросам углерода

Инициатива по достижению нулевого уровня выбросов углерода должна быть расширена.

Как сообщает Report, об этом министр экологии, градостроительства и изменения климата Турции, президент COP31 Мурад Курум заявил журналистам на полях Глобального Бакинского форума.

По его словам, в рамках форума состоялись обсуждения с бывшими президентами конференций COP по вопросам усиления ранее принятых решений.

Курум отметил, что одной из главных целей является формирование энергетической политики, позволяющей странам обеспечивать себя энергией самостоятельно.

Министр подчеркнул важность развития возобновляемых источников энергии и обратил внимание на растущие климатические риски.

"Острова Тихого океана находятся под угрозой затопления. Инициатива по сведению углеродных выбросов к нулю должна быть расширена. Мы будем вести наши обсуждения в направлении решения подобных проблем", - отметил Курум.