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Мухтар Бабаев: В Азербайджане в прошлом году было посажено более 8 млн саженцев деревьев

Мухтар Бабаев: В Азербайджане в прошлом году было посажено более 8 млн саженцев деревьев В Азербайджане в прошлом году было посажено более 8 миллионов саженцев деревьев.
Экология
1 февраля 2025 г. 19:27
Мухтар Бабаев: В Азербайджане в прошлом году было посажено более 8 млн саженцев деревьев

В Азербайджане в прошлом году было посажено более 8 миллионов саженцев деревьев.

Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев во время акции по посадке деревьев в северном регионе страны.

Министр отметил, что только в Губе в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" посажено более 20 тысяч деревьев.

"Сегодняшние акции посвящены Дню молодежи - 2 февраля. Отрадно, что представители общественности также активно участвуют в процессе посадки деревьев", - отметил М.Бабаев.

Отметим, что на открытых и редколесных территориях лесного фонда Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов было посажено более 8 тысяч саженцев дуба, липы, эльдарской сосны и грецкого ореха.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Azərbaycanda ötən il 8 milyondan çox ağac əkilib

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