Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 14:44
    Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели

    В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели.

    Как передает Report, об этом заявил президент COP29 и специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

    "В следующие годы в Азербайджане, безусловно, будут проводиться новые климатические недели. Мы направили предложения в ООН по проведению климатической недели и поддерживаем их реализацию. Представители нашей страны примут участие в этих мероприятиях, а Baku Climate Week является масштабным событием", - отметил он.

    Бабаев подчеркнул активное участие парламента и других структур в подготовке и проведении подобных мероприятий.

    Мухтар Бабаев Азербайджан BCAW2025
    Muxtar Babayev: Azərbaycanda yeni iqlim həftələri keçiriləcək
    Mukhtar Babayev: More сlimate weeks will be held in Azerbaijan

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    Другие
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Другие
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей