Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели

В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели.

Как передает Report, об этом заявил президент COP29 и специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.

"В следующие годы в Азербайджане, безусловно, будут проводиться новые климатические недели. Мы направили предложения в ООН по проведению климатической недели и поддерживаем их реализацию. Представители нашей страны примут участие в этих мероприятиях, а Baku Climate Week является масштабным событием", - отметил он.

Бабаев подчеркнул активное участие парламента и других структур в подготовке и проведении подобных мероприятий.