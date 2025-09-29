Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели
Экология
- 29 сентября, 2025
- 14:44
В Азербайджане еще будут проводиться климатические недели.
Как передает Report, об этом заявил президент COP29 и специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Неделе климатических действий (BCAW2025) в Баку.
"В следующие годы в Азербайджане, безусловно, будут проводиться новые климатические недели. Мы направили предложения в ООН по проведению климатической недели и поддерживаем их реализацию. Представители нашей страны примут участие в этих мероприятиях, а Baku Climate Week является масштабным событием", - отметил он.
Бабаев подчеркнул активное участие парламента и других структур в подготовке и проведении подобных мероприятий.
