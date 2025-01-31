Мухтар Бабаев: Развитие альтернативных видов транспорта способствует улучшению экологической ситуации

Наиболее эффективным способом поглощения выбросов в атмосферу является увеличение площади зеленых насаждений.

Наиболее эффективным способом поглощения выбросов в атмосферу является увеличение площади зеленых насаждений.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

По его словам, в стране активно ведутся работы по благоустройству, расширению зеленых зон и озеленению территорий вдоль дорог.

"Основным источником выбросов в атмосферу является транспорт. Поэтому развитие альтернативных видов транспорта, а также рост числа электромобилей и гибридных автомобилей способствует улучшению экологической ситуации", – отметил министр.

Бабаев подчеркнул, что государство создает большие возможности для популяризации экологически чистого транспорта, а также реализует программы по утилизации старых автомобилей, ведет просветительскую работу.