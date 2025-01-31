О нас

Мухтар Бабаев: Развитие альтернативных видов транспорта способствует улучшению экологической ситуации

Мухтар Бабаев: Развитие альтернативных видов транспорта способствует улучшению экологической ситуации Наиболее эффективным способом поглощения выбросов в атмосферу является увеличение площади зеленых насаждений.
Экология
31 января 2025 г. 13:19
Мухтар Бабаев: Развитие альтернативных видов транспорта способствует улучшению экологической ситуации

Наиболее эффективным способом поглощения выбросов в атмосферу является увеличение площади зеленых насаждений.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил журналистам министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

По его словам, в стране активно ведутся работы по благоустройству, расширению зеленых зон и озеленению территорий вдоль дорог.

"Основным источником выбросов в атмосферу является транспорт. Поэтому развитие альтернативных видов транспорта, а также рост числа электромобилей и гибридных автомобилей способствует улучшению экологической ситуации", – отметил министр.

Бабаев подчеркнул, что государство создает большие возможности для популяризации экологически чистого транспорта, а также реализует программы по утилизации старых автомобилей, ведет просветительскую работу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ecology Minister: Increasing greenery is key to absorbing atmospheric emissions
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: Atmosferə atılan emissiyaların udulmasının ən yaxşı üsulu yaşıllıqların artırılmasıdır

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi