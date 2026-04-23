    Мухтар Бабаев призвал к срочным мерам в связи со стремительным обмелением Каспия

    • 23 апреля, 2026
    Мухтар Бабаев призвал к срочным мерам в связи со стремительным обмелением Каспия

    Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума, и процесс его обмеления продолжается.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана по вопросам изменения климата Мухтар Бабаев, выступая в четверг в Астане на панельной сессии диалога высокого уровня по Тегеранской конвенции: укрепление сотрудничества в интересах Каспийского моря в рамках Регионального экологического саммита.

    По его словам, снижение уровня Каспия создает угрозы для экологии, экономики и социальной сферы всех прикаспийских государств. "Каспийское море - это не только природный объект, но и общее историко-культурное наследие многих поколений. Наша задача - сохранить его и передать будущим поколениям", - отметил он.

    Бабаев подчеркнул, что основной приток воды в Каспий обеспечивает река Волга - до 80% общего объема, однако в настоящее время поступление воды существенно сократилось. "Сегодня приток воды находится на историческом минимуме", - заявил он, добавив, что ожидавшееся увеличение притока после снежной зимы не произошло.

    Среди ключевых причин сложившейся ситуации спецпредставитель президента выделил изменение климата, усиливающее испарение, а также антропогенные факторы, включая водозабор для сельского хозяйства и строительство гидротехнических сооружений.

    Он отметил, что Азербайджан рассматривает проблему обмеления Каспийского моря как приоритетную и тесно взаимодействует в этом направлении с Казахстаном. "Состояние Каспийского моря напрямую влияет на нашу жизнь и будущее", - сказал Бабаев.

    По его словам, при координации с Программой ООН по окружающей среде создана международная платформа для консолидации усилий по борьбе с обмелением Каспия, а также разработан 10-летний план действий в рамках Тегеранской конвенции.

    Бабаев добавил, что работа в этом направлении будет продолжена под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ранее призвал прикаспийские страны к скоординированным действиям.

    Muxtar Babayev: "Xəzərdə sürətli dayazlaşmaya qarşı tədbirlər görülməlidir"
    Mukhtar Babayev says urgent steps needed against rapid Caspian shallowing

