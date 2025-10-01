Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН по Каспию

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 10:35
    Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН по Каспию

    Азербайджан призывает соседние страны и ООН к более тесному сотрудничеству в вопросе обмеления Каспия - наиболее опасного экологического вызова региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    По его словам, сельское хозяйство и водные ресурсы больше всего страдают от изменения климата. Бабаев также подчеркнул, что проблему Каспийского моря вовсе нельзя игнорировать.

    "Это очень большой экологический вызов, создавший большие риски для экосистемы. Азербайджан призывает соседние страны к более тесному сотрудничеству по Каспийскому морю и готов к тесному сотрудничеству с ООН в данном вопросе", - сказал Мухтар Бабаев.

    Представитель президента отметил, что существует множество программ поддержки фермеров и региональных сельскохозяйственных сообществ. Главное - помочь фермерам в решении проблем, вызванных изменением климата и обеспечить им доступ к необходимой поддержке, добавил он.

    Лента новостей