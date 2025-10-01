İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Prezidentin nümayəndəsi: Azərbaycan Xəzər dənizi ilə bağlı BMT ilə sıx əməkdaşlığa hazırdır

    Ekologiya
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:13
    Prezidentin nümayəndəsi: Azərbaycan Xəzər dənizi ilə bağlı BMT ilə sıx əməkdaşlığa hazırdır
    Muxtar Babayev

    Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması ekoloji çağırışdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un Prezidenti, Azərbaycan Prezidentinin İqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı, su problemi iqlim dəyişikliyindən ən çox təsirlənən sahələrindəndir:

    "Xəzər dənizi diqqətdən kənarda qala bilməz. Bu, çox böyük ekoloji çağırışdır. Ekosistem üçün böyük risklər yaradıb. Azərbaycan da bunun üçün çağırışlar edir. Azərbaycan rəhbərliyi Xəzər dənizi ilə bağlı qonşu ölkələri daha güclü əməkdaşlığa çağırır. Azərbaycan bu istiqamətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığa hazırdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində fermer və bölgə icmalarını dəstəkləyən bir çox proqramların olduğunu bilirik. Əsas məsələ fermerlərə iqlim dəyişikliklərinin gətirdiyi problemlər çərçivəsində kömək etmək mütləqdir. Çünki onlar ehtiyac duyduqları dəstəyə çata bilməlidirlər".

    Muxtar Babayev İqlim həftəsi BCAW2025 Xəzər dənizi
    Мухтар Бабаев: Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН по Каспию
    Mukhtar Babayev: Azerbaijan ready for close co-op with UN on Caspian Sea

    Son xəbərlər

    10:58

    FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdır

    ASK
    10:52

    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    10:52

    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    10:50

    Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"

    Maliyyə
    10:50
    Foto

    Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    10:46
    Foto

    Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunub

    Maliyyə
    10:43

    "Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

    İKT
    10:42

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    İKT
    10:42

    Belarus idman nazirinin müavini: "Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti