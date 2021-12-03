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Министр: В перспективной структуре Тутхун в Кяльбаджаре начаты геологоразведочные работы

Министр: В перспективной структуре Тутхун в Кяльбаджаре начаты геологоразведочные работы "В имеющей богатые залежи золота перспективной структуре Тутхун в освобожденном Кяльбаджарском районе начаты геологоразведочные работы".
Экология
3 декабря 2021 г. 16:11
Министр: В перспективной структуре Тутхун в Кяльбаджаре начаты геологоразведочные работы

"В имеющей богатые залежи золота перспективной структуре Тутхун в освобожденном Кяльбаджарском районе начаты геологоразведочные работы".

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал во время выступления на панели на тему "Большое возвращение в Карабах: Устойчивое заселение и экономическая реинтеграция" в рамках Экономического форума UNEC.

Министр отметил, что на участках Заргулу, Гызылитен, Западный Гызылитен и Газыханлы продолжаются геологические и геофизические работы.

По словам М.Бабаева, в связи с исследованием, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений на территории Кяльбаджарского района заключены долгосрочные договора с компаниями, входящими в группу "Cengiz Holding" (Турция): "Предмет договоров – начало горнодобывающей деятельности на наших освобожденных от оккупации территориях. Реализация проектов имеет большое значение с точки зрения эффективного использования природных ресурсов региона, оживления экономики. Это также будет способствовать открытию на этих территориях новых предприятий и созданию новых рабочих мест".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Kəlbəcərin Tutxun təzahüründə geoloji-axtarış işlərinə başlanılıb"

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