Министерство: За 9 месяцев текущего года незаконно вырублено 15 тыс. кубометров деревьев

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Принимая во внимание то, что в осенне-зимний сезон площадь лесного фонда в стране уменьшается, работы по их воспроизведению всегда находятся в центре внимания. С этой точки зрения на территории в 2000 га проведены работы по воспроизведению лесов, в том числе на территории в 225 тыс. га работы по орошению, а на территории в 29 тыс. га - вспомогательные работы по естественному воспроизведению лесов". Об этом Report заявил глава сектора Департамента развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Садиг Салманов.

Глава сектора отметил, что в отношении лиц, нарушивших лесное законодательство (ЛЗ) (незаконная вырубка деревьев, захват лесных земель, и другие случаи нарушения ЛЗ) применяются меры, в соответствии с законом, и что за 9 месяцев текущего года незаконно вырублено 15 тыс. кубометров деревьев. Несмотря на это, за текущий год случаи незаконной вырубки деревьев сократились на 25%.

С.Салманов также заявил, что текущий год по сравнению с минувшим выдался засушливым, и это не могло не отразиться на состоянии леса. "В 2013 году ни в одном лесу на территории фонда не произошло ни одного пожара. Однако в этом году 50 га территории в целом была охвачена пожарами", - подчеркнул он.

Глава сектора также рассказал о причинах возникновения пожаров на территории лесного фонда. По словам С.Салманова причиной этого является сжигание отходов после сбора урожая и неосторожное обращение с огнем.