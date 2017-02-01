Министерство: Высота снежного покрова в Баку достигла 23 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 31 января до утра 1 февраля на территории страны сохранялась нестабильная погода, выпал снег, местами интенсивный.

Количество выпавших осадков в Баку и Абшеронском полуострове составило 1-10 мм, на Большом Кавказе 1-5, на Малом Кавказе 0-2, Нахчыванской АР 1-3, Лянкяран-Астаринской зоне 4-16, в Газах-Гянджинской зоне 2-8 мм.

Высота снежного покрова в Баку и Абшеронском полуострове: Баку 23, Маштаге 8, Забрате, Сумгайыте 3, Пираллахы 2, на Большом Кавказе: Сарыбаше (Гах) 69, Шеки 25, Кышчае 24, Исмаиллы 22, Губе 18, Алтыагадже 17, Габале 13, Халтане, Загатале 12, Огузе 11, Мярязе, 10, Гусарах, Шемахе 9, Балакяне 7, в Лянкяран-Астаринской зоне: Лерике 32, Рваруде 28, Ярдымлы 19, Гёктепе 17, Лянкяране 6, на Малом Кавказе: Дашкясане 19, Гедабеке 18, Гёйгёле 11, в Нахчыванской АР: Агдере 70, Шахбузе 38, Шаруре 34, Нахчыване - 32, в центрально-низменных районах: Тертере 23, Бейлагане 15, Барде 13, Гёйчае 10, Евлахе 7, Мингячевире 3, в Газах-Гянджинской зоне: Товузе 30, Агстафе 12, Гяндже 6, Нафталане 4, Шамкире 3, Агдаме 2 см.