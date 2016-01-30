Министерство: В оползневых зонах в Баку и на Абшероне наблюдается активность

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Проводятся мониторинги в оползневых зонах в регионе Баку-Абшерон и на территории всей республики.

Об этом в заявлении Report сообщил главный геолог экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Алямдар Пириев.

Он отметил, что в настоящее время в оползневых зонах в районах активности нет: "Проводим мониторинг в оползневых зонах в Шемахе, Исмаиллы, Гедабеке. В этих зонах пока все стабильно, так как там выпал снег и земля покрыта снежным покровом. Оползни в районах могут наблюдаться перед наступлением весны, когда начнет таять снег".

Специалист подчеркнул, что снег в Баку и на Абшероне растаял, по этой причине на отдельных участках, особенно в Зыхе и Байыле наблюдается определенная активность.