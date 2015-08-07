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    Министерство сделало предупреждение в связи с ожидающимися погодными условиями

    Несколько высокая влажность воздуха может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с неблагоприятными для метеочувствительных людей погодными условиями. 

    Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладание в основном умеренного ветра на Абшеронском полуострове 8-10 августа будет благоприятным фактором, однако несколько высокая влажность воздуха может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

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