Министерство сделало предупреждение в связи с ожидающимися погодными условиями

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с неблагоприятными для метеочувствительных людей погодными условиями.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, преобладание в основном умеренного ветра на Абшеронском полуострове 8-10 августа будет благоприятным фактором, однако несколько высокая влажность воздуха может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.