Министерство: Директору Гёйгёльского национального парка сделан выговор, уволены двое сотрудников

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Оштрафованы лица, совершившие противозаконные действия в Маралгёле.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, 3 января в соцсетях распространились кадры лиц, нарушающих соответствующие правила и законы на территории Маралгёль Гёйгёльского национального парка, в связи с чем сотрудники министерства провели анализ. Были установлены личности группы из 7 человек, нарушивших закон.

По информации министерства, в отношении правонарушителей составлены протоколы и акты. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, каждый из них оштрафован на 600 манатов, на общую сумму 4200 манатов.

Помимо этого, уволены 2 сотрудника Гёйгёльского национального парка, ответственные за охрану территории Маралгёль. Директору национального парка сделан выговор.

Напомним, что несколько дней назад группа лиц верхом на лошадях вошла на территорию Гёйгёльского национального парка и Маралгёль, где продемонстрировала противоправные действия по отношению к окружающей среде.