    Минэкологии поставило на баланс три новых месторождения в Лачынском районе

    Экология
    • 24 сентября, 2025
    • 15:50
    Минэкологии поставило на баланс три новых месторождения в Лачынском районе

    В Лачыне после оккупации три новых месторождения полезных ископаемых поставлены на баланс Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР).

    Как сообщает корреспондент "Report" в Лачыне, об этом на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам сообщил заместитель председателя Правления Агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Минэкологии Эльчин Меджидов.

    Он отметил, что на территории Лачынского района до оккупации было 39 месторождений полезных ископаемых, в том числе 3 рудных и 36 нерудных месторождений: "После периода оккупации на баланс взяты 3 месторождения полезных ископаемых, в том числе 1 песчано-гравийное и 2 месторождения наполнительных материалов, пригодных для дорожного строительства", - сказал он.

    Меджидов сообщил, что на начальном этапе запросы о предоставлении месторождений в пользование в соответствии с законодательством адресуются Государственному комитету по градостроительству и архитектуре: "До настоящего времени в комитет направлено 45 обращений по использованию недр на территории Лачынского района. По 30 из них были даны соответствующие разрешения, а по 15 участкам комитет согласия не дал".

    Лачын месторождения полезные ископаемые Минэкологии
