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Минэкологии: Больше всего Армения загрязняет реку Охчучай

Минэкологии: Больше всего Армения загрязняет реку Охчучай Армения до сих пор не примкнула к Международной водной конвенции
Экология
6 апреля 2021 г. 14:16
Минэкологии: Больше всего Армения загрязняет реку Охчучай
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"Армения по сей день продолжает экологический террор против природных ресурсов Азербайджана. Во время мониторингов на трансграничных реках с целью оценки экологической ситуации на освобожденных от оккупации территориях выявлено, что река Охчучай больше остальных подвергается загрязнению".

Как передает Report, об этом заявил заведующий сектором по Карабахскому региону отдела охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рагуб Мирзоев.

Он отметил, что согласно результатам анализов образцов воды, взятых из реки Охчучай, протекающей по территории Зангиланского района, содержание таких тяжелых металлов как медь, молибден, марганец, железо, цинк, хром и др. многократно превышает норму в реке:

"Это связано с тем, что производственные сточные воды расположенных на территории Армении Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского комбината по очистке медных руд непосредственно сливаются в реку без очистки. Еще одним доказательством этого является гибель форели и других видов рыб, выявленный в ходе мониторинга, проведенного в прошлом месяце в Охчучае".

Р.Мирзоев также отметил, что Армения до сих пор не примкнула к Водной конвенции (Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер - ред.) и не взяла на себя соответствующие обязательства:

"В связи с экологическим террором, совершенным армянской стороной в Карабахском регионе, долгое время находившемся в оккупации, были направлены многочисленные обращения в соответствующие международные организации".

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Версия на английском языке Ministry of Ecology: Armenia pollutes Okhchuchay river the most
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Ermənistan ən çox Oxçuçayı çirkləndirir

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