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Минэкологии Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении

Минэкологии Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении о строительстве крупного металлургического завода.
Экология
9 июня 2023 г. 21:11
Минэкологии Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана ответило на заявление Министерства окружающей среды Армении о строительстве крупного металлургического завода.

Как сообщил Report советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде, Армения не выполнила свои обязательства в этом вопросе в рамках международных соглашений.

"Речь идет не о том, соответствует ли строительство этого завода законодательству Армении, а о том, соответствует ли оно нормам международного права. Армения является членом Конвенции ESPO, в которой конкретно говорится, что в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, настоящая деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду. Мы не говорим, что Армения строит завод, который не соответствует экологическим нормам, мы говорим, что Армения не выполняет свои международные обязательства", - сказал советник министра.

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Версия на английском языке Ecology Ministry responds to Armenia: Azerbaijan interested in protecting environment in its territory
Версия на азербайджанском языке ETSN-dən Ermənistana cavab: Azərbaycan öz ərazisindəki ekoloji durumu qorumaqda maraqlıdır

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