Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов встретился с региональным представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по Европе и Центральной Азии, помощником гендиректора Виорелом Гуцу, находящимся с визитом в Азербайджане в связи с Бакинской неделей климатических действий.

Как передает Report, об этом сообщили в Минэкологии.

На встрече обсуждались текущее партнерство в различных направлениях и перспективы сотрудничества в области охраны окружающей среды между Минэкологии и FAO.