Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды
- 01 октября, 2025
- 18:28
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов встретился с региональным представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по Европе и Центральной Азии, помощником гендиректора Виорелом Гуцу, находящимся с визитом в Азербайджане в связи с Бакинской неделей климатических действий.
Как передает Report, об этом сообщили в Минэкологии.
На встрече обсуждались текущее партнерство в различных направлениях и перспективы сотрудничества в области охраны окружающей среды между Минэкологии и FAO.
