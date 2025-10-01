Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 18:28
    Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

    Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов встретился с региональным представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по Европе и Центральной Азии, помощником гендиректора Виорелом Гуцу, находящимся с визитом в Азербайджане в связи с Бакинской неделей климатических действий.

    Как передает Report, об этом сообщили в Минэкологии.

    На встрече обсуждались текущее партнерство в различных направлениях и перспективы сотрудничества в области охраны окружающей среды между Минэкологии и FAO.

    Министерство экологии и природных ресурсов FAO сотрудничество окружающая среда
    Фото
    ETSN və FAO arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub
    Фото
    FAO and Azerbaijan discuss future cooperation on environment

    Последние новости

    18:47

    В Афганистане восстановили мобильную связь и интернет

    Другие страны
    18:40

    Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

    Происшествия
    18:39

    Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

    Происшествия
    18:35

    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

    Другие страны
    18:28

    Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

    Экология
    18:16

    В результате происшествия в церкви в Эфиопии число погибших возросло до 36 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:04

    IFC: Азербайджану нужны фискальные и нефискальные стимулы для перехода к "зеленым зданиям"

    Инфраструктура
    17:55

    ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

    Другие страны
    17:39

    Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября

    Спорт
    Лента новостей