​МЭПР: За 10 месяцев этого года задержано 124 человека, занимавшихся незаконной охотой

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "За 10 месяцев этого года задержано 124 человека, занимавшихся незаконной охотой". Об этом сообщили Report в министерстве экологии и природных ресурсов.

По информации, у них изъято 117 единиц охотничьих ружей и 925 патронов: "В отношении нарушивших закон лиц составлены акты и протоколы и применены штрафы на общую сумму 114 300 манатов, а также 21 165 манатов за причинение вреда окружающей среде".

По информации, в ходе рейдов некоторые нарушители закона отказались предъявить удостоверения личности и документы на охотничье оружие, а также оказали сопротивление сотрудникам министерства: "В отношении 18 лиц направлены обращения в районные полицейские отделения в целях принятия мер и установления их личностей. Рейды продолжаются".