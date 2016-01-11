​МЭПР: В прошлом году к ответственности привлечены 30 рыбаков, занимавшихся незаконной рыбалкой

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в соответствии с законодательством, связанным с соблюдением правил охраны водных биоресурсов и правил рыбалки, 30 человек были привлечены к ответственности.

Об этом Report сообщил завотделом Департамента увеличения и охраны биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Гахраман Захидли.

По его словам, в 2015 году лицами, занимающимися незаконной ловлей рыб, в целом допущено 107 правонарушений: "22 из них носят уголовный характер".

Как заявил официальный представитель министерства, за указанное время у нарушителей изъято 7 687 ед. различных инструментов для охоты и 899 поголовья незаконно выловленной рыбы.

Как отметил Г.Захидли, министерство экологии и природных ресурсов постоянно проводит среди рыбаков просветительскую работу.

"Лица, занимающиеся незаконной рыбалкой, могут обратиться в министерство и получить разрешение на данный вид деятельности", - заявил представитель министерства.