МЭПР: ​Утонувшим в канале иностранцам не было выдано разрешение на охоту

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Утонувшим в водном канале в Имишлинском районе иностранцам не было выдано разрешение на охоту.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, МЭПР не выдавал разрешение на охоту иностранцам, упавшим в канал ночью 8 февраля на пустынной местности на территории села Халифали Имишлинского района, которые занимались незаконной охотой.

В ходе расследований выяснилось, что эти лица, являющиеся гражданами Саудовской Аравии и Катара, а также пригласившие их в страну, для получения разрешения на охоту не обращались в министерство экологии. Поэтому, согласно предположениям, они вышли на незаконную охоту ночью по причине отсутствия разрешения.

Напомним, что ночью 8 февраля занимавшиеся незаконной охотой иностранцы на автомобиле марки Toyota Prado упали в канал на пустынной местности на территории села Халифали Имишлинского района. В результате погибли 1 гражданин Саудовской Аравии и 1 гражданин Катара, еще один гражданин Катара был госпитализирован в больницу.

В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование.