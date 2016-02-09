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    МЭПР: ​Утонувшим в канале иностранцам не было выдано разрешение на охоту

    Граждане Саудовской Аравии и Катара утонули в канале, еще один был ранен

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Утонувшим в водном канале в Имишлинском районе иностранцам не было выдано разрешение на охоту.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации, МЭПР не выдавал разрешение на охоту иностранцам, упавшим в канал ночью 8 февраля на пустынной местности на территории села Халифали Имишлинского района, которые занимались незаконной охотой. 

    В ходе расследований выяснилось, что эти лица, являющиеся гражданами Саудовской Аравии и Катара, а также пригласившие их в страну, для получения разрешения на охоту не обращались в министерство экологии. Поэтому, согласно предположениям, они вышли на незаконную охоту ночью по причине отсутствия разрешения. 

    Напомним, что ночью 8 февраля занимавшиеся незаконной охотой иностранцы на автомобиле марки Toyota Prado упали в канал на пустынной местности на территории села Халифали Имишлинского района. В результате погибли 1 гражданин Саудовской Аравии и 1 гражданин Катара, еще один гражданин Катара был госпитализирован в больницу. 

    В настоящее время правоохранительными органами ведется расследование.

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