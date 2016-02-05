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    МЭПР: Мониторинг на месте аварии на месторождении "Гюнешли" продолжается

    По результатам проведенных анализов серьезные экологические нарушения в морской экосистеме не выявлены

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мониторинг в целях наблюдения экологического воздействия аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" на окружающую среду продолжается.

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Управления экологического мониторинга Каспийского комплекса министерства экологии и природных ресурсов.  

    Согласно информации, в результате аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли" 4 декабря прошлого года при участии специалистов управления проведены мониторинги в целях наблюдения экологического воздействия на окружающую среду.

    В ходе мониторингов взяты образцы морской воды в различных точках около данного блока. Проведены аналитические, экотоксикологические и микробиологические анализы данных образцов. По результатам проведенных анализов серьезные экологические нарушения в морской экосистеме не выявлены.

    Мониторинги на территории продолжаются. 

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