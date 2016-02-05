МЭПР: Мониторинг на месте аварии на месторождении "Гюнешли" продолжается

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мониторинг в целях наблюдения экологического воздействия аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" на окружающую среду продолжается.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Управления экологического мониторинга Каспийского комплекса министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в результате аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли" 4 декабря прошлого года при участии специалистов управления проведены мониторинги в целях наблюдения экологического воздействия на окружающую среду.

В ходе мониторингов взяты образцы морской воды в различных точках около данного блока. Проведены аналитические, экотоксикологические и микробиологические анализы данных образцов. По результатам проведенных анализов серьезные экологические нарушения в морской экосистеме не выявлены.

Мониторинги на территории продолжаются.