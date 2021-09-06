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МЭПР: Деревья на территории строящегося объекта в Хатаинском районе взяты на учет

МЭПР: Деревья на территории строящегося объекта в Хатаинском районе взяты на учет Поступившая в Государственную службу экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу: г. Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 116 Г рассмотрена на месте.
Экология
6 сентября 2021 г. 12:37
МЭПР: Деревья на территории строящегося объекта в Хатаинском районе взяты на учет

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу: г. Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 116 Г рассмотрена на месте.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе осмотра по указанному адресу было установлено, что на территории ведется строительство нежилого объекта, но факта вырубки деревьев не выявлено.

Он отметил, что в ходе разбирательства выяснилось, что земельный участок был предоставлен в пользование гражданке Шахханым Ахмедовой распоряжением Исполнительной власти города Баку с целью строительства нежилого объекта: "Все деревья на территории подсчитаны и взяты на учет, владелец строящегося объекта обязалась обеспечить их сохранность".

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Версия на азербайджанском языке ETSN: "Tikinti aparılan ərazidəki ağaclar sayılaraq nəzarətə götürülüb"

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