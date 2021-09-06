МЭПР: Деревья на территории строящегося объекта в Хатаинском районе взяты на учет

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу: г. Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 116 Г рассмотрена на месте.

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана жалоба в связи с вырубкой деревьев по адресу: г. Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 116 Г рассмотрена на месте.

Представитель службы Вагиф Джавадов сообщил Report, что в ходе осмотра по указанному адресу было установлено, что на территории ведется строительство нежилого объекта, но факта вырубки деревьев не выявлено.

Он отметил, что в ходе разбирательства выяснилось, что земельный участок был предоставлен в пользование гражданке Шахханым Ахмедовой распоряжением Исполнительной власти города Баку с целью строительства нежилого объекта: "Все деревья на территории подсчитаны и взяты на учет, владелец строящегося объекта обязалась обеспечить их сохранность".