    Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025

    Экология
    • 02 ноября, 2025
    • 16:42
    Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 2 ноября приняла участие в конференции EcoMind 2025, прошедшей в Европейской азербайджанской школе.

    Как сообщает Report, цель конференции, организованной совместно Общественным объединением IDEA и Европейской азербайджанской школой, - пропаганда экологической ответственности среди детей и молодежи, продвижение экологических знаний и формирование экологического мышления в образовательном процессе в школах.

    Сначала Лейла Алиева посмотрела выставку работ школьников, отражающую их взгляды на экологические проблемы, пути их решения и охрану природы.

    Выступая затем на церемонии открытия конференции, Лейла Алиева подчеркнула важность активного участия молодежи в экологических инициативах и ее ответственности в процессе охраны окружающей среды. Она отметила, что воспитание школьников, обладающих экологическими ценностями, - залог зеленого будущего страны.

    Другие выступавшие поделились своими взглядами на повышение экологической ответственности в образовательных учреждениях, участие молодежи в экологических инициативах и интеграцию целей устойчивого развития в образовательную систему.

    На мероприятии также была представлена художественная часть.

    Организованная впервые конференция EcoMind 2025 в будущем станет традиционной, сформировав новую площадку для экологического сотрудничества в сфере образования. В мероприятии приняли участие более 450 представителей 30 университетов, 20 государственных школ и 21 частного и международного образовательного учреждения.

    Leyla Əliyeva "EcoMind 2025" konfransında iştirak edib

