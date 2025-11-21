Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в экологических акциях в Лянкяране

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в ряде экологических акций в рамках визита в Лянкяран.

Как сообщает Report, сначала ОО IDEA организовало акцию по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона" в лесном массиве Лянкяранского района.

В ходе акции с участием волонтеров высажено 1 350 саженцев эльдарской сосны. В ходе мероприятия была представлена ​​информация о проводимой работе по расширению зеленых поясов, восстановлению лесного фонда и защите экосистемы.

Далее на территории Гирканского национального парка была проведена акция по выпуску животных в естественную среду обитания. В рамках акции в естественную среду были выпущены 2 енота, 2 лисы и 4 дикобраза.