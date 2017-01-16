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    Климатолог: Текущая погода в Азербайджане продержится в течение 3-5 дней

    Температура воздуха превышает климатическую норму

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается погода, установленная воздушными массами, поступившими из северо-западного и северо-восточного направлений. Температура воздуха несколько превышает климатическую норму.

    Об этом в заявлении Report сказал научный работник отдела климатологии и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии, климатолог Магеррам Гасанов.

    Климатолог отметил, что в настоящее время несмотря на некоторый мороз, сильных холодов нет.

    Специалист подчеркнул, что в ближайшие дни на территории страны холодная погода не ожидается: "Текущая погода в Азербайджане продержится в течение 3-5 дней". 

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