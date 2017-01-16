Климатолог: Текущая погода в Азербайджане продержится в течение 3-5 дней

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В настоящее время на территории Азербайджана наблюдается погода, установленная воздушными массами, поступившими из северо-западного и северо-восточного направлений. Температура воздуха несколько превышает климатическую норму.

Об этом в заявлении Report сказал научный работник отдела климатологии и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии, климатолог Магеррам Гасанов.

Климатолог отметил, что в настоящее время несмотря на некоторый мороз, сильных холодов нет.

Специалист подчеркнул, что в ближайшие дни на территории страны холодная погода не ожидается: "Текущая погода в Азербайджане продержится в течение 3-5 дней".