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Китайская компания поставит современные модули для ключевых проектов Masdar в Азербайджане

Китайская компания поставит современные модули для ключевых проектов Masdar в Азербайджане Китайская компания поставит современные модули для ключевых проектов Masdar в Азербайджане
Экология
17 июля 2025 г. 13:52
Китайская компания поставит современные модули для ключевых проектов Masdar в Азербайджане

Китайская компания JA Solar подписала соглашение о поставке высокоэффективных фотоэлектрических модулей DeepBlue 4.0 Pro мощностью 1 ГВт для двух солнечных электростанций в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз компании.

Речь идет о новых электростанциях в Нефтчале и Билясуваре, проект которых реализует компания Masdar (ОАЭ).

"Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в этот знаковый проект. Masdar — наш давний надежный партнер, и мы высоко ценим его доверие к нашей продукции и опыту. Вместе мы стремимся продвигать устойчивые решения для более зеленого будущего", - приводит компания слова исполнительного президента Айцин Ян.

JA Solar отмечает, что новые СЭС станут важной вехой в реализации стратегии Азербайджана по диверсификации энергобаланса и ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии.

Модули DeepBlue 4.0 Pro специально разработаны для работы в сложных прибрежных условиях, обладают высокой устойчивостью к коррозии, влажности, солености, сильному ветру и пыли. Эти характеристики повышают надежность и эффективность эксплуатации, снижая приведенную стоимость электроэнергии (LCOE) и повышая устойчивость крупных солнечных проектов.

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