    Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы Каспия

    • 25 марта, 2026
    Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы Каспия

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели встречу в Астане.

    Как сообщает Report, об этом распространил информацию Кабинет министров Казахстана.

    На переговорах наряду с двусторонними отношениями были обсуждены совместные усилия по защите экосистемы Каспийского моря и реализации экологических инициатив.

    В ходе встречи было отмечено, что Казахстан выступает за системное и скоординированное сотрудничество всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации.

    В то же время, было подчеркнуто, что по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева разрабатывается проект межгосударственной программы по охране водных ресурсов Каспия.

    Александр Мищенко Олжас Бектенов Охрана экосистемы Каспия
    Qazaxıstan və Rusiyanın Baş nazirləri Xəzərin qorunmasını müzakirə ediblər
