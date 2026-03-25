Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы Каспия

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели встречу в Астане.

Как сообщает Report, об этом распространил информацию Кабинет министров Казахстана.

На переговорах наряду с двусторонними отношениями были обсуждены совместные усилия по защите экосистемы Каспийского моря и реализации экологических инициатив.

В ходе встречи было отмечено, что Казахстан выступает за системное и скоординированное сотрудничество всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации.

В то же время, было подчеркнуто, что по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева разрабатывается проект межгосударственной программы по охране водных ресурсов Каспия.