Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы Каспия
- 25 марта, 2026
- 18:21
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель правительства России Михаил Мишустин провели встречу в Астане.
Как сообщает Report, об этом распространил информацию Кабинет министров Казахстана.
На переговорах наряду с двусторонними отношениями были обсуждены совместные усилия по защите экосистемы Каспийского моря и реализации экологических инициатив.
В ходе встречи было отмечено, что Казахстан выступает за системное и скоординированное сотрудничество всех прикаспийских государств, направленное на предотвращение дальнейшего снижения уровня Каспийского моря и стабилизацию экологической ситуации.
В то же время, было подчеркнуто, что по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева разрабатывается проект межгосударственной программы по охране водных ресурсов Каспия.